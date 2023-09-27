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        Antalyalı turizmciler, dünya ve Türkiye turizmini değerlendirdi

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen eylül ayı toplantısında, dünya ve Türkiye turizmi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:14
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        Antalyalı turizmciler, dünya ve Türkiye turizmini değerlendirdi
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        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen eylül ayı toplantısında, dünya ve Türkiye turizmi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin bugün dünya turizmde iyi bir noktada olduğunu ve bu aşamaya gelmesinde turizmcilerin önemli rol oynadığını söyledi.

        Turizmin deprem, sel, savaş gibi etkenlerden çok çabuk etkilendiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmasına rağmen turizmde krizleri hızlı bir şekilde aşabildiğini ifade etti.

        Turizmcilerin krizlere karşı alternatifler geliştirebildiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

        "Yaz turizmi darbe alırsa, kültür turizmi ile kültür turizmi darbe alırsa da sağlık turizmi ile kapatıyorsunuz. Pazarlarınızdan birinde savaş olunca başka bir pazarla yerini dolduruyorsunuz. Bizler de tüm işlerimizde turizmin zarar görmemesini birinci önceliğimiz olarak koyuyoruz. Antalya kamu yönetimi, emin olun sizlerin önünü açmak için elinden geleni yapıyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecek."

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da bugünün Dünya Turizm Günü olduğunu belirterek, tüm turizmcilerin gününü kutladı.

        Antalya'ya gelen turist sayısında çok ciddi artış olduğunu ancak bu rakamların otel doluluk oranlarına beklenen düzeyde yansımadığını dile getiren Kavaloğlu, bunun nedeninin otel dışı konaklamalar olduğunu vurguladı.

        Antalya turizminde golfün ön plana çıkmaya başladığını belirten Kavaloğlu, "Dünyada 60 milyon kişi golf oynuyor ve sürekli oynuyorlar. Birleşik Krallık golf turizminde en büyük kaynak pazar diyebilirim. Türkiye ise her yıl 130 bin golfçüyü ağırlıyor. Önde gelen bir destinasyonuz. Özellikle Antalya ve Belek bu noktada bizim gururumuz. Golf turizmi aynı zamanda turizmi 12 aya yayma hedefimizde önemli bir noktada." diye konuştu.

        Kavaloğlu, turizmin iklim değişikliği, enerji ve gıda maliyetleri, uçak biletleri gibi küresel risklerden etkilendiğini kaydetti.

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