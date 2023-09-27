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        İspanyol şarkıcı Concha Buika, Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

        İspanyol şarkıcı Concha Buika, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:51
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        İspanyol şarkıcı Concha Buika, Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı
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        İspanyol şarkıcı Concha Buika, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

        Akra Otel açık hava sahnesinde düzenlenen festival çerçevesinde, çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslar izleyiciyle buluşturuluyor.

        Çağdaş İspanyol ve Latin müziğini caz ve flamenko ile birleştiren İspanyol şarkıcı Buika da festivalde sahne aldı.

        Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festivaldeki Buika'nın konserini çok sayıda kişi izledi.

        Davetlilerin uzun süre alkışladığını Buika, şarkılarının hikayesini anlattı, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

        6. Antalya Akra Caz Festivali, 6-7 Ekim'deki Fazıl Say konserleriyle sona erecek.

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