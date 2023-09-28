Turist sayısı ile öne çıkan Antalya'da hedef kişi başı geliri artırmak HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Rusya, Almanya, Polonya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da yaz sezonu yoğun şekilde devam ediyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Rusya, Almanya, Polonya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da yaz sezonu yoğun şekilde devam ediyor.

Kentteki turizm hareketliliği sektör temsilcilerinin yüzünü güldürüyor. Turist sayısında 13 milyon rakamlarına yaklaşılan kentte, turizmcilerin hedefi kişi başı geliri de paralel ölçüde artırabilmek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, turizmde güzel bir sezon geçirildiğini ve hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Rakamların sevindirici boyutta olduğuna işaret eden Şahin, "Antalya, rekor yılı olan 2019 verilerini yakalamış gözüküyor. Ama tabi daha yapacak çok iş var. Hedeflerimiz, Türkiye'nin turizm hedefleri çok daha büyük, bu yolda da hızla adımlarımızı atıyoruz." dedi.

Turizmin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Turizm gelirleri cari açığa direkt etki edip, bunu kapatma yönünde çok büyük katkısı olan gelirler. Aynı zamanda turizm sadece bir gelir kapısı değil, ülkenin tanıtımı açısından da parayla ölçülemeyecek derecede değeri olan fonksiyonları var." diye konuştu.

- "Türk turizmciler sürdürülebilir turizme doğru adım atıyor"

Şahin, Türkiye ve Antalya'nın sağlık turizminde de çok ciddi potansiyeli barındırdığını belirterek, sağlık, spor, kongre, kültür gibi turizmin tüm alanlarıyla özel çalışılması gerektiğini söyledi.

Golf turizminin son dönemlerde öne çıktığına işaret eden Şahin, "Türkiye golf turizminde çok önemli potansiyele sahip, 150 milyon dolar kadar bir pastadan pay alıyoruz, bunu çok kolay şekilde 10 katına çıkarabiliriz. Bunun için Türkiye'nin ve özellikle de Belek bölgesinin altyapısı hazır. Bunda da çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Tüm sektörde olduğu gibi turizmde de sürdürülebilirliğin önemli olduğunu aktaran Şahin, gelecek yıllarda bu konunun daha fazla gündeme geleceğini, bu nedenle Türk turizmcilerinin bugünden adımlarını attığını belirtti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı bu hususta çok önceden pozisyon aldı. Otellerimiz, sadece fiziksel değil faaliyet ve operasyon olarak da karbon ayak izini azaltan, enerjiyi dikkatli kullanan, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir enerjiler kullanan, suyu her bir damlasını hesap eden bir yönteme dönüşecekler."

- Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyona yaklaştı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki turizm rakamlarında 27 Eylül itibarıyla geçen yıla göre yüzde 20'ye yakın bir artış gözüktüğünü söyledi.

Sezondaki hareketlilikten sektörün memnun olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Antalya'ya gelen kişi sayısı eylül sonunda 13 milyon kişiye ulaşacak. Bu bizim için bir başarı hikayesi." dedi.

Turist sayısında artış yaşanırken gelirlerin de arttığına işaret eden Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerinin bu alanda etkin rol oynadığını söyledi. Artışta özellikle yurt dışı tanıtımların etkili olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, Türkiye'nin tüketicinin tatil için tercih ettiği önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin ucuz bir destinasyon olmadığını aktaran Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yiyecek, içecek, genel giderler, istihdam ve enerji maliyetleri çok ciddi anlamda yük bindiriyor. Bunun için de fiyatlarımızı belli bir oranda artırmamız gerekiyor. Ama bunu bir denge içinde tutuyoruz. Turizmi çeşitlendirerek kişi başı geliri yükseltebiliriz. Geceleme fiyatları geçen sene 85 avronun üzerine çıkmıştı, bu sene 95 avronun üzerinde, 100 avroya yakın bir rakamda. Ama rakibimiz olan ülkelerde 110, 120 avro civarında. Bu rakama ulaşana kadar ciddi anlamda bir pazarlama faaliyetinde bulunacağız."

- "Kaybettiğimiz pazarların alternatiflerini koymasını bildik"

Kentte faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü Levent Suyolcuoğlu da Antalya'da 2019'daki turizm hareketliliğinin yeniden görüldüğünü belirtti.

Dünyanın dört bir yanından turisti konuk ettiklerini dile getiren Suyolcuoğlu, "Krizlere rağmen çok çabuk toparlandık. Bu yıl rekor yılı olan 2019'daki yoğunluğa ulaştık. Gelecek yıl da yine bu seviyelerde devam ederiz. Kaybettiğimiz pazarların alternatiflerini koymasını bildik." diye konuştu.

Turizmciler olarak turist sayısını artırırken kişi başı geliri de artırmayı hedeflediklerine değinen Suyolcuoğlu, Türk lirasında olduğu kadar dolar ve avro bazında da enflasyon yaşandığını ancak fiyat dengesini en iyi şekilde optimize etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.