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        Antalya'da "Kamu Spor Oyunları" yapılıyor

        Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin basketbol, voleybol ve masa tenisinde oluşturuğu 32 takım şampiyonluk için mücadele veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:36
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        Antalya'da "Kamu Spor Oyunları" yapılıyor
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        Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin basketbol, voleybol ve masa tenisinde oluşturuğu 32 takım şampiyonluk için mücadele veriyor.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Kamu Spor Oyunları" kapsamında Antalya'daki maçlar, "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde oynanıyor.

        Antalya'da 1 Ekim'e kadar sürecek karşılaşmalar sonunda birinci olacak kamu takımları, Burdur'da yarı final grubuna yükselecek. Yarı finalde de dereceye giren takımlar, Ankara'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kamu Spor Oyunları'na ilişkin, "Kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirerek artırmayı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı, sporun yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamayı ve her alanda spor alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Müsabakalarda mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

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