Antalya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Serik-Antalya kara yolunda römork takılı çekiciyi durdurdu.
Araçta 10 milyon 70 bin boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda İ.H.K. gözaltına alındı.