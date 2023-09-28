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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:42
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 milyon 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Serik-Antalya kara yolunda römork takılı çekiciyi durdurdu.

        Araçta 10 milyon 70 bin boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda İ.H.K. gözaltına alındı.

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