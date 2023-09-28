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        Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı, 22 Ekim'de düzenlenecek

        Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:03
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        Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı, 22 Ekim'de düzenlenecek
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        Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Muratpaşa Belediyesinin düzenleyeceği uluslararası yol bisikleti tırmanış yarışında, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Toros keçilerine de dikkat çekilecek.

        Katılımcıların yol bisikleti ve dağ bisikleti ile katılabildiği yarış, Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'ndan Feslikan Yaylası'na kadar sürecek.

        Organizasyonda erkek, kadın, genç, elit ve master kategorilerinde 750'ye yakın sporcunun pedal çevirmesi bekleniyor.

        Sporcular, deniz seviyesinden başlayıp yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe ulaşan parkurda mücadele edecek.

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