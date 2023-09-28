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        Maltalı heyet, Antalya'nın çevreye duyarlı plaj ve merkezlerini gezdi

        Malta Turizm Bakanlığından gelen heyet, Antalya'da Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere turizm ve çevre etkileşimli bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:07
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        Maltalı heyet, Antalya'nın çevreye duyarlı plaj ve merkezlerini gezdi
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        Malta Turizm Bakanlığından gelen heyet, Antalya'da Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere turizm ve çevre etkileşimli bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Malta Tourism Authority yetkilileri ile Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) üyesi ve Nature Trust Malta CEO'su Vincent Attard'ın da aralarında bulunduğu heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığının Lara ve Belek'te hizmete sunduğu halk plajlarını inceledi.

        Çevreye duyarlı bir otelin plajını da gezen heyet, Ekolojik Araştırmalar Derneğinin caretta izleme kampını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belek Turizm Yatırımcıları Birliği ile Lara Turizm Yatırımcıları Birliğinin yetkilileriyle görüşerek, turizm ve çevre konularında fikir alışverişinde bulunan heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

        FEE tarafından 2023 yılının en iyi 3 uygulama örneğinden biri seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi için ödül sertifikasını Böcek'e takdim eden heyet, buradan Mavi Bayrak ödüllü Setur Marina'ya geçerek, atık yönetimi konularında bilgi aldı.

        Heyet ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Şubesinde elektronik deniz izleme sistemini inceledi,, Muratpaşa Belediyesinin işlettiği Mavi Bayraklı Erdal İnönü Parkı Plajı'nı gezdi.

        Malta heyetine ziyaretlerde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşe Şerifoğlu ve Cüneyt Kuru, Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ve TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren eşlik etti.

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