GÜNCELLEME - Antalya'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osman Arısoy'un (22) kullandığı 07 ASG 288 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolu Cumalı Mahallesi girişinde refüje çarparak bir süre sürüklendikten sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Arısoy'un sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerine gelen Arısoy'un annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ve işlemleri tamamlanan sürücünün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Serik ilçesine gönderildi.
Adli Tıp önünde bekleyen yakınları cenazenin alındığı sırada büyük üzüntü yaşadı.
Belek Turizm Merkezinde bir otelde garson olarak çalışan Arısoy'un işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.