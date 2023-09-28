"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan'a uğurlandı Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştırmak amacıyla Antalya'dan yola çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştırmak amacıyla Antalya'dan yola çıktı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Metin Türker, Setur Marina'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Lübnan Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasındaki işbirliği kapsamında geminin Lübnan kara sularındaki su ürünleri ve balık popülasyonu ile ilgili araştırmalarda bulunacağını söyledi.

Geminin 2 yıldır Lübnan'da araştırma faaliyetlerinde bulunduğunu dile getiren Türker, bu yıl da FAO tarafından aynı şekilde görevlendirildiğini kaydetti.

- Gemi 15 Eylül'e kadar Lübnan'da kalacak

Geminin 2 günlük seyahat sonrası Lübnan'da olacağını ve 15 Ekim'e kadar Lübnan'da kalacağını belirten Türker, "Ekiplerimiz çalışmalarını raporlayacaklar ve FAO'ya bildirecekler." dedi.

Türker, geminin gelecek yıllarda Suudi Arabistan, Libya'da da bilimsel araştırmalarda bulunmasının planlandığını aktardı.

Türkiye'nin su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği konusunda dünya ortalamasının üzerinde artış gösterdiğini ifade eden Türker, "Balık yetiştiriciliği konusunda Avrupa'da birinciyiz, levrek, çupra üretiminde dünya lideriyiz, alabalık üretiminde dünya ikincisiyiz. Karadeniz somonu da dünyada bir marka olma yolunda önemli gelişmeler kaydediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma ve kontrol gemisi olarak uluslararası sularda faaliyet gösterebilecek donanım ve teknolojiye sahip 32 metre boyunda 8 metre enindeki gemi, 10 kişilik mürettabatıyla Setur Marina'dan uğurlandı.