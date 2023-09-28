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        Antalya'da "Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı" başladı

        Antalya'da düzenlenen "Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı", meyve, sebze, ambalaj, lojistik, depolama, tarım makine ve teknolojileri temsilcilerini buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:39
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        Antalya'da "Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı" başladı
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        Antalya'da düzenlenen "Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı", meyve, sebze, ambalaj, lojistik, depolama, tarım makine ve teknolojileri temsilcilerini buluşturuyor.

        Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 44 ülkeden katılımcıların yer aldığı fuar törenle açıldı.

        Vali Hulusi Şahin, açılışta, tarımın kritik öneme sahip bir sektör olduğu söyledi.

        Salgın, deprem, savaş, çatışma ve iklim krizinin en fazla sofraları etkilediğini belirten Şahin, "Yaşananlar, tarım yok ise paranızın bir anlam ifade etmediğini gösterdi. Artık tarım bir ticari meta konusu olmaktan çıktı, bir milli güvenlik konusu halini aldı. Dolayısıyla bu süreçleri bir arz talep dengesi içerisinde değerlendirme imkanımız yok. Bu süreçleri ülkelerin, insanlığın gıda meselesi olarak değerlendirmemiz lazım." dedi.

        Şahin, suyun yüzde 70'inin tarım süreçlerinde kullanıldığını ve iklim değişikliğinin en fazla tarımı etkilediğine dikkati çekti.

        Tarım ürünlerinin israf edilecek kadar kolay üretilebilen ürünler olmaktan çıktığını vurgulayan Şahin, "Tüm süreci ürünümüzün çok kıymetli olduğunu düşünerek planlamalı, israfa, mal kaybına, kalite kaybına asla tahammülü olmayan bir şekilde yürütmeliyiz. Bu fuarın da bu hassasiyetlere hizmet edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        - Fuara 140 firma katılıyor

        Fuarı düzenleyen Antexpo AŞ'nin Genel Müdürü Murat Özer ise geçen sene fuarda katılımcı olarak 49 firma yer alırken bu sene ise alt katılımcılarla sayının 140'ı bulduğunu kaydetti.

        Yaş sebze ve meyve ihracatının "bacasız endüstri" olduğunun altını çizen Özer, "Yaş sebze ve meyve Türkiye ihracatında büyük önem arz eden bir alan. Bu sene fuarda yaklaşık 100-150 milyon dolar civarında bir ihracat hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunu da geçen seneki veriler üzerinden giderek söyleyebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Vali Şahin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve diğer davetlilerle fuarı gezdi.

        Fuar, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

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