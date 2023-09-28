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        Antalya sahillerinde tatil hareketliliği sürüyor

        Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, tatilcilerin sahillerde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:58
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        Antalya sahillerinde tatil hareketliliği sürüyor
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        Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, tatilcilerin sahillerde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

        Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Nem oranının yüzde 78’e ulaştığı bölgede bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

        Konyaaltı sahilinde bir grup genç, tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

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