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        Milletvekili Uslu, Finike'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesindeki Kafi Baba Türbesi ile Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:04
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        Milletvekili Uslu, Finike'de ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesindeki Kafi Baba Türbesi ile Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Turunçova Mahallesi Yuvalılar mevkisindeki Kafi Baba Türbesi'ne geldi.

        Türbe çevresindeki çalışmaları inceleyen Uslu, çocukluğunda atıl durumdaki türbenin çevresinde yenileme çalışması yapıldığını, türbeye ülkenin dört bir köşesinden ziyaretçi geldiğini ifade etti.

        Ardından Limyra Antik Kenti ziyaret eden Uslu, kazı başkanı Dr. Martin Seyer'den bilgi aldı.

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