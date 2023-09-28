Doç. Dr. Zaimoğlu, Kazakistan'da eğitim verdi Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, davet edildiği Kazakistan'da akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine eğitim verdi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, davet edildiği Kazakistan'da akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine eğitim verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zaimoğlu, Kazakistan Bilim Bakanlığının yürüttüğü "Kazakistan Yükseköğretiminin Yabancı Uzmanlar Tarafından Desteklenmesi Projesi" kapsamında ülkeye davet edildi.

Bunun üzerine Zaimoğlu koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden öğretim üyesi Doç. Dr. Menekşe Suzan Teker, doktor öğretim üyeleri Zülbiye Polat, Züleyha Zor ve Ahsen Günbulut, çeşitli konularda çevrim içi dersler verdi.

Ardından Kazak Teknoloji ve İşletme Üniversitesine (KAZTBU) giden Zaimoğlu, "tasarım modeli oluşturmak", "malzeme kültürünü incelemek" ve "orijinal modelden süsleme oluşturmak" temalarında eğitimler düzenledi.

Zaimoğlu, iki ülke arasında sanat köprüsü kurmak için düzenlenen eğitimlerin önemine işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAZTBU Rektörü Seitkasym Niyazbekuly Baibekov, kendisinin de dinleme fırsatı bulduğu eğitimlerin verimli geçtiğini ifade etti.