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        Antalya'da otel çalışanları, yeteneklerini sergiledi

        Antalya'da otel çalışanları, mesleki alanlarında yeteneklerini yarıştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:44
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        Antalya'da otel çalışanları, yeteneklerini sergiledi
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        Antalya'da otel çalışanları, mesleki alanlarında yeteneklerini yarıştırdı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Aska Hotels tarafından düzenlenen yarışmaya 50 kişi katıldı. "Genç şefler", "Yılın şefi", "Marifetli eller", "Master bartender", "Aska'nın yeteneği" kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmanın ilk etabında aşçılar hünerlerini sergiledi.

        İkinci etapta kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümündeki otel çalışanları, mesleki becerilerini gösterdi. Son etapta da özel yetenekler yarıştı. Yarışmalar esnasında renkli görüntüler yaşandı.

        Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan, çalışanların hem mesleki becerilerini, yeteneklerini özgüvenle sergilemeleri hem de sosyalleşmelerine olanak sağlamak amacıyla böyle bir yarışma organize ettiklerini belirtti.

        Otelin Genel Müdürü Levent Suyolcuoğlu da yoğun bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Çalışanların motivasyonunu artırılmasında bu tür organizasyonların önemli rol üstlendiğini ifade eden Suyolcuoğlu, "Kıran kırana geçen yarışmalara şahit olduk. Güzel bir organizasyondu. Eğlenceli anlar yaşandı. Bu yarışmayı geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Genel Direktör Yardımcısı Ramazan Savıcı da bu tür etkinliklerin ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

        Yarışmada dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri verildi.

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