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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:02
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu, 500 gram skunk ile bir hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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