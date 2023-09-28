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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Antalya'da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:28
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik Manavgat ilçesindeki belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Narkotik, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100 polisin katıldığı operasyona havadan da helikopterle destek verildi.

        Baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekleri Tim, Arya ve Pars'ın katıldığı aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde, 3 tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi.

        Operasyonda uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 7 kişi hakkında da işlem yapıldı.

        Baskın yapılan adreslerin çevresinde 210 kişi sorgulandı, aranan 1 kişi yakalandı.

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