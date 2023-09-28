"Şampiyon Melekler Voleybol Turnuvası" Alanya'da başladı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sırasında kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC'li voleybolcular için Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sırasında kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC'li voleybolcular için Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Alanya Belediyespor Kulübünün düzenlediği turnuvada, AXA Sigorta Efeler Ligi'nden 4 takım yer aldı.

Turnuvanın ilk gününde Develi Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-1, Alanya Belediyespor da Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, gazetecilere yaptığı açıklamada "Asrın Felaketi"nde depreme Adıyaman'da yakalanan ve vefat eden Kıbrıslı voleybolcuların anısını yaşatmak için turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Üç gün sürecek turnuvada yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor ve Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.