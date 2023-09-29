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        Belçikalı turist çiftin valizindeki taşların "tarihi eser" niteliği taşıdığı tespit edildi

        Antalya'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için havalimanına gelen Belçikalı turist çiftin valizinde tespit edilen taşların, "tarihi eser" niteliği taşıdığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:58
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        Belçikalı turist çiftin valizindeki taşların "tarihi eser" niteliği taşıdığı tespit edildi
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        Antalya'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için havalimanına gelen Belçikalı turist çiftin valizinde tespit edilen taşların, "tarihi eser" niteliği taşıdığı belirlendi.

        Belçikalı Kim ve Warre Mergits çiftinin, Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan 3 taş ile ilgili Antalya Müze Müdürlüğünce rapor hazırlandı.

        Raporda, taşların "tarihi eser" niteliği taşıdığı belirtildi. Taşlar, müze müdürlüğünde koruma altına alındı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, taşların genç antik çağ ya da Bizans dönemi mimari parçalarından olduğunu, bir yerden kopmuş ya da koparılmış olabileceğini belirtti.

        Zoroğlu, taşların "yedi emin" sıfatıyla Antalya Müzesi'nde korumaya alındığını ifade etti. Zoroğlu, sürecin savcılık tarafından takip edildiğini, turistler hakkında iddianame hazırlanacağını kaydetti.

        Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, Manavgat ilçesindeki tatillerini tamamladıktan sonra 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde x-ray kontrolü sırasında içinde 3 taş tespit edilmişti. Taşların tarihi eser niteliği taşıyabileceği değerlendirilmesi üzerine çift, gözaltına alınmıştı. Çift, sevk edildikleri adliyede yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

        Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklamada, 2 stilize rozet bulunan parçanın mimari süsleme parçası, adet mermerin ise zemin kaplama parçası olduğu tespit edildiğini belirtmişti. Açıklamada, parçaların nitelikleri itibarıyla 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi dolayısıyla yurt dışına çıkarılmalarının yasak olduğuna dair ön rapor tanzim edildiği kaydedilmişti.

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