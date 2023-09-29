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        KUTSO'da tropik meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) tropik meyve yetiştiriciliğine ilişkin eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:59
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        KUTSO'da tropik meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi
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        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) tropik meyve yetiştiriciliğine ilişkin eğitim verildi.

        Eğitim programı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve KUTSO ortaklığında yürütülen "Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında düzenlendi.

        Eğitim kapsamında Akdeniz Üniversitesinde görevli akademisyenler, tropik meyve yetiştiriciliğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

        Programın açılışında konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca çiftçisinin üretim konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti. Erdemir, ilçenin tropik meyve üretiminde önemli bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.

        KUTSO Başkanı Fahri Özen, değişen iklim ve pazar şartları karşısında üreticilerin de pazar değeri yüksek ürünlere yönelmesinin önemine dikkati çekti.

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