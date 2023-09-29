Antalya'da tarihi eser operasyonunda heykeller ele geçirildi Antalya Kepez ilçesinde, aralarında heykel ve heykel başlarının da bulunduğu tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 4 bin 253 parça ele geçirildi.

Antalya Kepez ilçesinde, aralarında heykel ve heykel başlarının da bulunduğu tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan 4 bin 253 parça ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmasında, Kepez ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Hitit ve Roma dönemlerine ait 4230 elektron para, insan başı heykel, çift başlı insan figürlü heykel, 2'şer adet mühür ve madalyon, insan figürlü taş obje, Bizans sikkesi, 7 bronz heykel, değerli taş ve kolyeler ele geçirildi.

Operasyonda, evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.