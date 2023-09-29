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        Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü

        Antalya'da müşterisini evine bırakan berber, otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:07
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        Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü
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        Antalya'da müşterisini evine bırakan berber, otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü.

        Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde 24 yaşındaki Furkan Şahin'in içinde bulunduğu otomobile, başka bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

        Şahin, sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazesi, adli tıp morguna kaldırılan Şahin'in, berberlik yaptığı ve olay sırasında müşterisini evine bıraktığı belirtildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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