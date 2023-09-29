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        Kepez Belediyesinin bilim ve teknoloji tırı, İzmir Teknofest'e katıldı

        Kepez Belediyesine ait bilim ve teknoloji tırı İzmir'de düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:57
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        Kepez Belediyesinin bilim ve teknoloji tırı, İzmir Teknofest'e katıldı
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        Kepez Belediyesine ait bilim ve teknoloji tırı İzmir'de düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının katıldığı Teknofest, Cumhuriyetin 100. Yılında İzmir'de düzenlendi.

        Etkinlikte, Antalya Bilim Merkezi’nin bilimsel ve teknolojik deneyimleri, Kepez Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Tırın'da ziyaretçilerle buluştu.

        İçerisinde yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik uygulamaları, izohips, astronot, beyin dalgaları, iha yer istasyonu ve hologram teknolojisinin yer aldığı tır yoğun ilgi gördü.

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