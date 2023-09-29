Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in geçen yıl dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, bir yaşına girdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

Özkan, buluşmada, üniversite olarak tıp dünyasına bir kez daha tarihi bir an yaşatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk rahim naklinin 2011'de yapıldığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"İlk rahim naklini gerçekleştirdiğimiz Derya Sert 9 yılın ardından bebek sahibi olmuştu. Bu ilk başarı sadece teknik bir başarı değil aynı zamanda umutların ve hayallerin gerçekleşebileceği bir işaret oldu. Derya Sert'in cesareti ve motivasyonu ikinci rahim nakli operasyonunu gerçekleştirmemize ilham verdi. Edindiğimiz tecrübeyle embriyo transferini daha kısa bir süre içinde gerçekleştirerek Havva'nın hamile kalmasını sağladık. Sonuç çok daha kısa sürede yeni bir mucizeyi daha yaşamamıza vesile oldu."

Bu başarının rahim naklini, tıpkı böbrek, karaciğer nakilleri gibi rutin operasyon haline getirdiğini vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 100'den fazla rahim nakli operasyonun gerçekleştirildiğini bilmek bu alandaki ilerlemenin büyüklüğünü gösteriyor. Bu başarılar sadece üniversitemizin değil, tüm insanlığın geleceği için umut verici adımlardır. Bu süreçte emeği geçen tüm hekimlerimize destek veren herkese ve tabi ki cesaretiyle ilham kaynağı olan hastalarımıza teşekkür ederim."

- "İsminin hakkını veriyor çok özlendi"

Anne Havva Erdem ise geçirdiği zorlu süreçte inancını hiç yitirmediğini, bebeğini kucağına alacağı günleri umutla beklediğini dile getirdi.

Hayatının en güzel bir yılını yaşadığını aktaran Erdem, "Evimize neşe geldi. Bu sene evimizde olan huzur, neşe bundan önceki senelerimizde yoktu. Onun mutluluğu bize mutluluk katıyor. İsminin hakkını veriyor çok özlendi. İnşallah başka anneleri çok özletmezler. Biz çok özeldik bizim gibi özleyenler var onlarda bir an önce kucaklarına alırlar daha fazla özlemezler inşallah." diye konuştu.

Baba Şükrü Erdem ise evlatlarıyla birlikte hissettikleri eksikliğin tamamlandığını belirterek, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Özlenen bebeğin yaş günü için pasta kesildi. Özlenen Özkan, Erdem ailesine hediye takdim etti.

Havva Erdem'e, 27 temmuz 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Rektör Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti.