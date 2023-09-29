Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Crown Iris" kruvaziyeri 1681 turistle Alanya'ya geldi

        Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Crown Iris" kruvaziyeri 1681 turistle Alanya'ya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

        İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide çoğu İsrailli 1681 yolcu ve 584 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken, bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Bu yıl ilçeye 5'inci kez gelen geminin, gece Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kazakistanlı 9 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu
        Kazakistanlı 9 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu
        Rus büyükelçi Erkhov'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e ziyare...
        Rus büyükelçi Erkhov'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e ziyare...
        Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu
        Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu
        Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu
        Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu
        Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
        Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
        'Mucize bebek' Özlenen, 1 yaşında
        'Mucize bebek' Özlenen, 1 yaşında