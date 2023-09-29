"Crown Iris" kruvaziyeri 1681 turistle Alanya'ya geldi
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu İsrailli 1681 yolcu ve 584 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken, bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Bu yıl ilçeye 5'inci kez gelen geminin, gece Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.