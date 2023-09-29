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        Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Çıralı'daki önlemlerle sayısı 120'ye yükselen yuvalardan bu yıl çıkan 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:13
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        Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Çıralı'daki önlemlerle sayısı 120'ye yükselen yuvalardan bu yıl çıkan 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu.

        Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi, caretta carettaların da önemli yuvalama merkezleri arasında yer alıyor.

        Bölgede 23 yıl önce vatandaşlarca kaymakamlığın desteğiyle kurulan Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin üyeleri nesli tükenme tehdidi altındaki carettalar için çalışma yürütüyor.

        Her yıl mayıs ve ekim ayları arasında yuvaları korumaya alan kooperatif gönüllülerinin çalışmalarıyla üreme dönemlerinde geceleri vatandaşlara kapatılan sahillerdeki şezlonglar kaldırılıp ışıklar söndürüldü.

        Bölgede yapılan çalışmalarla sayıları hızla artan yuva sayısı bu yıl 120'ye yükseldi.

        Çıralı sahilindeki yuvalardan bu yıl çıkan 5 bin 300'den fazla yavru caretta caretta denizle buluştu.

        - "Caretta carettalar rahatça yuvalarını yapabiliyor"

        Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, AA muhabirine, Çıralı'da Türkiye'ye örnek bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Yaz geceleri sahilin tamamen caretta carettalara kaldığını ifade eden Elginöz, "Ziyarete kapatılan Çıralı sahilinin yüzde 90'ı neredeyse tamamen karanlık. Caretta carettalar rahatça yuvalarını yapabiliyor. Şezlonglar bile bölgeden kaldırılıyor." dedi.

        Alınan tedbirler sayesinde her yıl bölgedeki yuva sayısının arttığına dikkati çeken Elginöz, "Çıralı caretta caretta ile anılmaya başlandı. Carettaların yuvalarını kontrol etmek için açtığımız anlarda yüzlerce turist bize eşlik ediyor. Bu yılki yuva sayısı bizi oldukça mutlu etti." dedi.

        Elginöz, kendilerine personel desteği veren Kemer Belediyesine de teşekkür etti.

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