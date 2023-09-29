Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu.

        Hurma Mahallesi'nde ikamet eden 38 yaşındaki Maia Tarkanova'nın yatağında hareketsiz olduğunu gören 14 yaşındaki kızı, komşularından yardım istedi.

        Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Tarkanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tarkanova'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.

        Eşi ve 6 çocuğuyla 1 ay önce Antalya'ya taşındığı öğrenilen kadının 9 aylık hamile olduğu belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu
        Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu
        "Crown Iris" kruvaziyeri 1681 turistle Alanya'ya geldi
        "Crown Iris" kruvaziyeri 1681 turistle Alanya'ya geldi
        Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
        Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
        'Mucize bebek' Özlenen, 1 yaşında
        'Mucize bebek' Özlenen, 1 yaşında
        Kepez Belediyesinin bilim ve teknoloji tırı, İzmir Teknofest'e katıldı
        Kepez Belediyesinin bilim ve teknoloji tırı, İzmir Teknofest'e katıldı
        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sana...
        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sana...