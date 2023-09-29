Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu.
Hurma Mahallesi'nde ikamet eden 38 yaşındaki Maia Tarkanova'nın yatağında hareketsiz olduğunu gören 14 yaşındaki kızı, komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Tarkanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tarkanova'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.
Eşi ve 6 çocuğuyla 1 ay önce Antalya'ya taşındığı öğrenilen kadının 9 aylık hamile olduğu belirtildi.