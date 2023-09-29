Rus büyükelçi Erkhov'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e ziyaret

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ve Antalya Başkonsolosu Sergey Mikhailovich Vetrik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ziyarette bulundu.

​​​​​​​Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, görevine yeni atanan Başkonsolos Vetrik'e başarılar diledi.

Böcek, Moskova'da Dünya Ulaşım Zirvesi'ne katıldığını ve Güney Moskova İdari Bölgesi ile işbirliği protokolü imzaladığını aktararak, "Konut satın alan 90 bin Rus vatandaşı var. Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde ilçede yabancılara özel bir meclis de oluşturmuştuk. Rusya'ya önemli tarım ihracatımız da var." diye konuştu.

Büyükelçi Erkhov da Rusya için Antalya'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Antalya, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin sembolü. Sizinle önemli turizm ilişkimiz var. Kültürel ve sosyal alanda da birçok fırsatımız var. Burada on binlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Bunların çoğunluğu Türklerle evlenenler ve Rus işadamları." dedi. ​​​​​​​