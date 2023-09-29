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        Okçulukta "2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası" Antalya'da başladı

        Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası'na 812 sporcu katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:44
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        Okçulukta "2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası" Antalya'da başladı
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        Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası'na 812 sporcu katılıyor.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.

        Şampiyonada 41 ilden 9-12 yaş 402 kız ve 410 erkek sporcu, 6 kategoride derece elde etmek için mücadele veriyor.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

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