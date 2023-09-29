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        Kumluca'da yapılacak Atatürk Stadyumu'nun temeli atıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılacak Atatürk Stadyumu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:51
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        Kumluca'da yapılacak Atatürk Stadyumu'nun temeli atıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılacak Atatürk Stadyumu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılacak stadyumun temel atma törenine, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Kumluca'da birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise göreve geldikleri günden bu yana tüm ilçelerde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Stadyumun ihale şartlarına göre 8 ayda biteceğini ifade eden Böcek, 2024 yılı Mart ayında açılışını yapmayı planladıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından yapılan dualarla Kumluca Atatürk Stadyumu'nun temeli atıldı.

        73 milyon liraya ihale edilen ve yaklaşık 2 bin 800 kişi kapasiteli stadyumun, fiyat artışlarıyla birlikte 100 milyon liraya mal olacağı öğrenildi.

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