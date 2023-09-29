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        Kepez'de Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı

        Kepez Belediyesince yapılan 15 bin kitap kapasiteli Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:48
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        Kepez'de Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı
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        Kepez Belediyesince yapılan 15 bin kitap kapasiteli Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından projelendirilen 22 kütüphaneden 18'incisi Yükseliş Mahallesi'ne yapıldı.

        Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada, kütüphanelere, bilgiye, eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Bu doğrultuda gençleri kütüphanelerle buluşturmak için ilçenin genelinde kütüphane seferberliği başlattıklarını aktaran Tütüncü, projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Tütüncü, İbn-i Sina'nın El Kanun Fi't-Tıb adlı kitabının da kütüphanede yer aldığını kaydetti.

        Açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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