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        TFF Plaj Futbolu Ligi'nin Alanya etabı başladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, 4 takımın katılımıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:49
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        TFF Plaj Futbolu Ligi'nin Alanya etabı başladı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, 4 takımın katılımıyla start aldı.

        Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde City Line Alanya Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 7-0 mağlup etti.

        Günün ikinci maçında ise Türklerspor, Armoni Alanya Kestelspor'u 6-3 yendi.

        Pazar günü sona erecek organizasyonda, yarın City Line Alanya Belediyespor-Alanya Kestelspor ile Türklerspor-Alanya Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

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