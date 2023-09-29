Antalya'da 20 eski asker, emekli komutanlarına doğum günü sürprizi yaptı

İzmir'de 39 yıl önce askerlik yapan 20 kişi, Antalya'da yaşayan emekli komutanlarıyla doğum gününde buluştu.

Şirinyer'de 1984 yılında vatani görevini yerine getirdikten sonra bağlarını koparmayan dönemin askerleri, demans tedavisi gören emekli Binbaşı Tevfik Fikret Özcan'ın doğum günü için Antalya'da bir araya geldi.

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir mekanda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına Özcan ile yakınları da katıldı. Burada doğum günü pastasını üfleyen Özcan, 39 yıl sonra askerleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Eski askerlerden Zeki Serttaş, AA muhabirine, İzmir'de yaşadığını ve 39 yıl önce İzmir Merkez Komutanlığında askerlik yaptığını söyledi.

Mesleği gereği Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini, hem tertipleri hem de komutanlarıyla irtibatını koparmadığını anlatan Serttaş, "Askerde de yazıcıydım, gezdiğim yerlerdeki arkadaşlarıma ulaştım, onlar sayesinde diğer arkadaşlarımıza ulaştık ve şu anda 250 kişi görüşüyoruz. Bugün 20 kişi Antalya'ya gelebildik. Komutanımız tedavi görüyordu, sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu." diye konuştu.

Emekli komutan Özcan ise sürprize çok şaşırdığını ve duygulandığını söyledi.

Konuşmaların ardından eski askerleri Özcan'a plaket verdi ve Fenerbahçe forması hediye etti.