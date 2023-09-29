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        Antalya'da Rus ressamdan "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" sergisi

        Rus ressam Alexander Samsonov, büyük bir bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" resim ve eskiz sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:06
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        Antalya'da Rus ressamdan "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" sergisi
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        Rus ressam Alexander Samsonov, büyük bir bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" resim ve eskiz sergisi açtı.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından organize edilen sergi, Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        ATSO Başkanı Ali Bahar, açılışta yaptığı konuşmada, evrensel şehir Antalya'yı kültür ve sanatla tanıtmak istediklerini belirtti.

        Cumhuriyetin 100. yılında özel bir sergiyi Antalya'ya taşıdıklarını ifade eden Bahar, sergide çok değerli eserlerin bulunduğunu kaydetti.

        Samsonov da eserlerini Antalyalılarla buluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

        Sergi, 29 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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