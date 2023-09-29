"Şampiyon Melekler Voleybol Turnuvası" Alanya'da devam ediyor Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC'li voleybolcular için düzenlenen voleybol turnuvası, ikici gün karşılaşmalarıyla devam etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL