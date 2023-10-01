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        Antalya'da hasat edilen zeytinin sıkımına başlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, hasadını yaptıkları zeytini sıktırarak yağ elde etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:04
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        Antalya'da hasat edilen zeytinin sıkımına başlandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, hasadını yaptıkları zeytini sıktırarak yağ elde etmeye başladı.

        Kumluca Ziraat Odası bünyesinde faaliyet gösteren zeytinyağı sıkım fabrikasında sezonun ilk sıkımı dolayısıyla tören düzenlendi. Çiftçiler, hasat ettikleri zeytini fabrikaya getirerek, dualarla ilk sıkımı yaptırdı.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı konuşmada, günlük sıkma kapasitesini 200 tona çıkardıkları fabrikada hareketliliğin başladığını söyledi.

        Geçen sene 550 ton sıkım yapılan fabrikada, bu yıl ürün rekoltesinin düşük olması nedeniyle 350 ton civarında zeytinyağı sıkmayı hedeflediklerini belirten Kökce, Kumluca'da 15 bin dekar alanda zeytin ağacı bulunduğunu ifade etti.

        Kökce, sezonun ilk zeytinlerinin yağa dönüştürmeye başlandığını belirterek, "Bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak zeytin rekoltemiz geçen yıla göre düşük. Bundan dolayı geçen yıla oranla zeytin yağının yüzde 30 düşük olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçirir, çiftçilerimiz zeytinlerinden emeklerini karşılığı olan yağları alırlar. Üreticilerimiz hasat ettikleri zeytini yağ kalitesi düşmemesi için iki, üç gün içinde tesise getirmeleri gerekiyor." diye konuştu.

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