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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:38
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Alanya, Kepez, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 555 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 210 elektronik sigara, 500 bandrol, 130 sigara likidi, 50 kartuş, 150 kilogram tütün, 640 puro, 30 cinsel içerikli ürün, 2 sigara sarma makinesi ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 10 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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