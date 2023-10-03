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        Alanya'da turizm hareketliliği ekimde de sürecek

        Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, ilçede ekim ayında yüzde 70-75'lerde bir doluluk yakalamayı beklediklerini belirterek, "Avrupa, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere diğer pazar ülkelerle belirli bir doluluk oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:45
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        Alanya'da turizm hareketliliği ekimde de sürecek
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        Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, ilçede ekim ayında yüzde 70-75'lerde bir doluluk yakalamayı beklediklerini belirterek, "Avrupa, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere diğer pazar ülkelerle belirli bir doluluk oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

        Sili, AA muhabirine, mayısta iç pazarla hareketlenen sezonu dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

        Okulların açılmasıyla eylülde yerli turist sayısının azaldığını belirten Sili, tesislerin geçen ay ortalama yüzde 80-85 dolulukla hizmet verdiğini kaydetti.

        Ekim ayında yüzde 70-75'lerde bir doluluk yakalamayı beklediklerini dile getiren Sili, "Avrupa, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere diğer pazar ülkelerle belirli bir doluluk oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Birçok bölgeye nazaran fiyat-kalite dengesi anlamında çok daha uygun bir bölge olmamız nedeniyle talebin daha yoğun olduğunu görüyoruz." dedi.

        Salgın nedeniyle olumsuz bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Sili, buna rağmen hem sayı hem de kişi başı gelir anlamında daha üst seviyelere çıktıklarını anlattı.

        - "Bölgenin kültür turizmindeki önemi artıyor"

        Alanya bölgesi olarak sadece deniz, kum, güneşe değil sağlık, spor, kültür turizmine de ağırlık vermek istediklerini ifade eden Sili, turizmin 12 aya yayılması anlamında orta ve uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

        Bölgelerinin kültür turizmindeki öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Sili, şöyle devam etti:

        "Alanya'da tarihi noktalar çok önemli. Selçuklu'nun yazlık başkenti Alanya Kalesi, ilçeyle özdeşleşmiş durumda. Çok ciddi sayıda ziyaretçi geliyor. Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yatırımlarıyla Syedra Antik Kenti bir cazibe merkezi oluyor. Syedra, 3500 yıllık bir tarihe sahip şehir devleti. Çok enteresan bölge. Kazılarda Herakles mozaiği, sütunlu cadde, meclis alanı, tanrıça heykelleri, vaftiz mağarası gibi çok sayıda eser ortaya çıkarıldı. Keza ilçemizde Laertes Antik Kenti, Naula Antik Kenti gibi çok değerli başka tarihi yerlerimiz de var."

        Sili, bu tarihi alanlar daha fazla ön plana çıkarıldıkça Alanya'nın kültür turizmi anlamında da cazibe merkezi olabileceğini dile getirdi.

        - "Dört mevsimi yaşayan kentte, dört mevsim turizm olmalı"

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu İkinci Başkanı Kerim Yılmaz da Alanya turizminin 12 aya yayılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Alanya'nın kültürel değerlerinin turizme kazandırılmasının çok iyi olacağını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kültürel faaliyetlerin olması çok iyi. Antik kentlerin öne çıkarılması da önemli. Syedra, Laertes, Naula gibi kentlerin, Alanya'mızın turizm değerine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alanya'yı yurt dışında pazarlarken, daha çok alternatifle daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabiliriz. Dört mevsimi yaşayan kentte, dört mevsim de turizm olmalı. Bunu sadece yaz aylarına sıkıştırmak olmuyor. Kış aylarında turizmi, tarihi değerlerimizle daha çok canlandıracağımızı düşünüyorum."

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