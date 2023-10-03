Kumluca'da hayvanseverlere mama desteği Kumluca Belediyesi tarafından hizmete açılan mama fabrikasında üretilen kedi ve köpek mamaları hayvan severlere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kumluca Belediyesi tarafından hizmete açılan mama fabrikasında üretilen kedi ve köpek mamaları hayvan severlere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 887 55 55 numaralı Domates Halk Masaya ulaşan hayvanseverlerin, çipli hayvanlarına mama talebinde bulunabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçede hayvanseverlerin çok olması nedeniyle kedi ve köpek maması fabrikası kurduklarını belirterek, "Ürettiğimiz kedi ve köpek mamalarını cipli hayvanlarımız için ücretsiz veriyoruz." ifadelerine kullandı.

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