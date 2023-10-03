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        Antalya'da mısır tarlasındaki biçerdöverde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde mısır tarlasındaki bir biçerdöverde çıkan yangında 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:32
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        Antalya'da mısır tarlasındaki biçerdöverde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde mısır tarlasındaki bir biçerdöverde çıkan yangında 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.

        Karıncalı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında Mustafa Ülker ile Yaşar Gür, hasat yaptıkları biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek araçtan atlayan Ülker ile Gür, kollarından hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

        Tarlada çalışan Salih Akça, AA muhabirine, biçerdöverin çalışırken bir anda alev aldığını söyledi. Alevlerin kısa sürede yayıldığını anlatan Akça, aracın içindeki 2 kişinin kendilerini dışarıya attığını kaydetti.

        Ülker ile Gür'ün kollarında yanık oluştuğunu aktaran Akça, "Çok şükür can kaybı yok, tek tesellimiz bu." dedi.

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