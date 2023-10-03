Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 80 şüpheli tutuklandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 80 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 80 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayı içerisinde kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 25 kilogram esrar, 4 kilogram metamfetamin, 63 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 63 bin 250 uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 32 hassas terazi, 22 silah ve 175 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 814 şüpheli yakalandı.
Yakalan şüphelilerden 80'i tutuklanırken 734'ü serbest bırakıldı.