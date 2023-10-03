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        Kaymakamdan amatör telsizcilere malzeme desteği

        Kumluca Kaymakamlığı tarafından, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kumluca Temsilciliğinde kullanılmak üzere elektronik cihaz yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:41
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        Kaymakamdan amatör telsizcilere malzeme desteği
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        Kumluca Kaymakamlığı tarafından, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kumluca Temsilciliğinde kullanılmak üzere elektronik cihaz yardımında bulunuldu.

        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, TRAC Antalya Şube Başkanı Metin Karakuzu, TRAC Kumluca Temsilcisi İlyas Değirmenci ve radyo amatörleriyle bir araya geldi.

        Kumluca’da radyo amatörlerinin bulunmasının sevindirici olduğunu ifade eden Kaymakam Tekin Erdemir, "Radyo amatörlerinin yaptığı iş çok önemli, bu çalışmanızın faydasını özellikle de afet zamanında bilenlerdenim. İlçemizde bir sel afeti yaşadık, ardından Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi deprem. Deprem bölgesinde en önemli ihtiyaçlardan birisi de iletişimdi ve ilk üç, beş gün iletişim kurmada büyük sıkıntı yaşadık. Bundan dolayı sizin yaptığınız iş olası afet durumlarında iletişimin sağlanması konusunda çok önemli. Bu konuda yetişmiş, bilgili insan gücüne ihtiyaç var." dedi.

        TRAC Kumluca Temsilcisi İlyas Değirmenci de, ilçede bulunan radyo amatörleri olarak kendi imkanlarıyla bir araya gelerek, olası afet durumlarına hazırlıklı olabilmek amacıyla kısıtlı imkanlarla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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