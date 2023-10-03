Antalya'da sokakta erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokakta erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokakta erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi 2865 Sokak'taki bir apartmanın bahçe duvarının yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.