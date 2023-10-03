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        Antalya'da okul sporları değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, çocukların mutlaka sporu ve hareketli yaşamı hayat tarzı olarak benimsemelerini istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:23
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        Antalya'da okul sporları değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, çocukların mutlaka sporu ve hareketli yaşamı hayat tarzı olarak benimsemelerini istediklerini söyledi.

        Şahin, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde başkanlık ettiği 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programı değerlendirme ve planlama toplantısında yaptığı konuşmada, çocukların spora yönlendirilmesinin önemine değindi.

        Genç topluma sahip olunduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Öncelikle tüm çocuklarımızın mutlaka sporu ve hareketli yaşamı hayat tarzı olarak benimsemelerini istiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirerek, onların sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamalıyız. Milyonlarca gencimizin içinden mutlaka her spordan temayüz etmiş çocuklarımız çıkacaktır. İşte bunları ilk görecek olan, ilk fark edecek olan buradaki beden eğitimi öğretmenlerimizdir. Eğer bunu yapabilirsek, geleceğin olimpiyat şampiyonlarını okullarımızın içinden bulup çıkarabiliriz."

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise "Biz öğrencilerin, spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlıyoruz. Okul sporları ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli çalışıp okul sporlarını zirveye taşıyacaklarını, birçok projede buluşacaklarını anlattı.

        İlgili kurumların ilçe müdürleri, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin de katıldığı toplantı sonunda Antalya ve 19 ilçesindeki okullarda 68 branşta düzenlenen okul sporlarının startı verildi.

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