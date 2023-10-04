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        Antalyaspor'un bileği sahasında bükülmüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, 8. haftada konuk edeceği Galatasaray karşısında sahasındaki namağlup ünvanını sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:08
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        Antalyaspor'un bileği sahasında bükülmüyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, 8. haftada konuk edeceği Galatasaray karşısında sahasındaki namağlup ünvanını sürdürmek istiyor.

        Akdeniz ekibi, ligin geride kalan 7 haftasında, iç sahadaki karşılaşmalarda daha rahat puan kazanmasıyla dikkati çekiyor. Geride bıraktığı 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp 9 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, bu mücadelelerden üçünü sahasında oynadı.

        Ligin 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 4. haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

        Bu galibiyetle sezonun ilk üç puanını hanesine yazdıran, 7. haftada İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip ilk deplasman galibiyetiyle üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, ligin 8. haftasında Galatasaray karşılaşmasını da kaybetmeyip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçı, 7 Ekim Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

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