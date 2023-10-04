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        Valizinde tarihi eser parçaları bulunan turistin 10 yıla kadar hapsi istendi

        GÜLSEM ADAM - Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turist hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:22
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        Valizinde tarihi eser parçaları bulunan turistin 10 yıla kadar hapsi istendi
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        GÜLSEM ADAM - Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turist hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kim Mike W Mergits hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 16 Eylül'de Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş arama noktasında Mergits'in valizinde 3 taş parçasının tespit edildiği ve turistin kendi rızasıyla taşları görevlilere teslim ettiği belirtildi.

        Antalya Müze Müdürlüğünce yapılan incelemeye yer verilen iddianamede, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olduğu kaydedilen taşların dolaşımı, alım-satımı ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu yönünde ön rapor hazırlandığı vurgulandı.

        Raporda, ele geçirilen tarihi eserlerden "bezemeli mermer parça"nın 16 santimetre uzunluğunda, 11 santimetre genişliğinde merkezine haçı andıran stilize 2 rozet figürünün işlenmiş olduğuna yer verildiği kaydedildi.

        Tarihi eser parçasının Doğu Roma (Bizans) Dönemi'ne ait olduğuna işaret edilen raporda, "Bu tip rozet motiflerin, Bizans Dönemi'nde dinsel mimaride, vaaz kürsüsü gibi antik yapı elemanlarında süsleme unsuru olarak kullanıldığı" tespiti yapıldı.

        - Antik yapıların zeminlerinde kullanılan mermer parçaları

        İddianamede, sanığın valizinde 7,5x6 ve 7,5x3 santimetre ölçülerinde iki parça daha bulunduğu aktarılan rapordaki şu ifadelere yer verildi:

        "Bir yüzlerinin perdahlı oluşu diğer yüzlerinde ise zemine bağlanmak için kullanılan harç kalıntısı göz önüne alındığında bu iki mermer parçanın Roma ya da Bizans dönemlerine ait antik yapıların zeminlerinde kullanılan mermer parçaları olduğunu ifade etmek mümkündür."

        İddianamede, sanık Mergits'in ifadesinde, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Manavgat'ta erkek arkadaşım ile gezerken yerdeki sıradan taşları almıştım. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim yanıma almazdım. Suçsuzum." dediği belirtildi.

        Raporlar ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde sanığın yurt dışına çıkarılması yasaklı eserlerden oluşan taş parçalarını yurt dışına çıkarmaya teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, Mergits'in 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Antalya'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için havalimanına gelen iki Belçikalı turist, valizlerinde tarihi eser olarak değerlendirilebilecek 3 taş parçası bulununca gözaltına alınmıştı. Turistlerden Mergits, yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle adli kontrol şartıyla, arkadaşı ise konuyla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

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