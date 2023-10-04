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        Anadolu Aslanlar İş Adamları Derneği (ASKON) üyelerle tanışma toplantısı düzenledi

        Anadolu Aslanlar İş Adamları Derneği (ASKON) üyelerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda üyelerin ticari hayatlarını desteklemek ve ülke ekonomisinde katkıda bulunma yönünde geliştirilecek projeler hakkında konuşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:31
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        Anadolu Aslanlar İş Adamları Derneği (ASKON) üyelerle tanışma toplantısı düzenledi
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        Anadolu Aslanlar İş Adamları Derneği (ASKON) üyelerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda üyelerin ticari hayatlarını desteklemek ve ülke ekonomisinde katkıda bulunma yönünde geliştirilecek projeler hakkında konuşuldu.

        Anadolu Aslanlar İş Adamları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kaçar, derneğin ülke ekonomisine ve dünyaya değer katmaya devam ettiğini vurgulayarak ülkeye 10 milyon dolarlık ihracat katkısı sunduğunu ifade etti.

        Kaçar "Ülkelerin siyasi ve ekonomik gelişmelerinde, sivil toplum örgütlerinin aktif rolünün ne kadar değerli olduğu bilinmektedir. Ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve kamu yararına çalışan dernek statüsündeki derneğimiz, siz değerli üyelerimizin varlığı ve üstün gayretiyle, geleceğimize yatırım yapmaktadır. Ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillenmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda, birlikte zenginlikler üretiyor ve haksızlıklara karşı mücadele ediyoruz." dedi.

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