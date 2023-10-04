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        ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilogramını 22 liradan alacak

        Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 22 liradan alınacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:31
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        ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilogramını 22 liradan alacak
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        Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 22 liradan alınacağını bildirdi.

        Yavuz, AA muhabirine, ülke genelinde pamuk alım fiyatlarının açıklandığını ve şu ana kadar en yüksek fiyatı ANTBİRLİK olarak kendilerinin verdiğini söyledi.

        Pamuk piyasasının durgun ilerlediğini ifade eden Yavuz, "Üreticilerin hangi aşamalarda çalıştıklarını biliyoruz. Onları düşünerek kütlü pamuk alım fiyatını 22 lira olarak açıkladık. Pamuk toplama makinelerimizle de üreticilerimize destek oluyoruz." dedi.

        Antalya'da yaklaşık 55 bin dekarlık bir alanda pamuk üretimi yapıldığını dile getiren Yavuz, bu yıl yaklaşık 18 bin ton civarında rekolte beklediklerini kaydetti.

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