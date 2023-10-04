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        Serik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:41
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        Serik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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        Serik ilçesinde öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Tekeli ilkokulu öğrencileri ve Belediye Başkanı Enver Aputkan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette, kedi ve köpekleri mama ile beslediler.

        Belediye Başkanı Aputkan, gazetecilere, merkezin geçen yıl ilçedeki sokak hayvanlarının tedavilerini, bakım ve rehabilite işlemlerinin yapılması amacıyla açıldığını kaydetti.

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