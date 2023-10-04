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        Antalya'da öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

        Antalya'da "Antalya Deprem Master Planı Konferansı" projesi kapsamında Karaalioğlu Parkı'na getirilen deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:17
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        Antalya'da öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
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        Antalya'da "Antalya Deprem Master Planı Konferansı" projesi kapsamında Karaalioğlu Parkı'na getirilen deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afet bilicinin geliştirilmesi, deprem bilincini arttırmak ve vatandaşlara deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranışları göstermek amacıyla deprem simülasyon tırı kente getirildi.

        Öğrencilere uzmanlar tarafından çök-kapan-tutun tatbikatı uygulamalı olarak gösterildi.

        Etkinlikte eğitim veren Jeoloji Mühendisi Ahmet Akyüz, "Evlerde, işyerlerinde ve okullarda hangi önlemleri almalıyız nasıl davranmalıyız bu konularda eğitim veriyoruz. Evdeki gardırop, ayakkabılık, buzdolabı ve kitaplık gibi büyük ve yüksek eşyaları sabitlememiz gerektiğini, deprem çantası hazırlama ve deprem çantasında olması gerekenler hakkında bilgiler verdik. Deprem anında hayati önem taşıyan 'çök-kapan-tutun' yöntemini gösterdik. Son olarak da 1999 yılında meydana gelen Marmara depremindeki gibi 6,5 -7 şiddetinde bir sarsıntı yaşatıldı." diye konuştu.

        9. sınıf öğrencisi Beyza Bahadır, "Deprem anında neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Deprem çantasını nasıl hazırlayacağımı öğrendim. Eğitim faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

        Tırda deprem anını yaşayan öğrencilerden Doruk Gökçe de, "Simülasyon ile depremin ne kadar korkutucu bir şey olduğunu yaşadım. Bugün eve gidince bir deprem çantası hazırlamayı düşünüyorum." dedi.

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