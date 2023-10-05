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        Batı Akdeniz'in 9 aylık ihracatı 1 milyar 958 milyon dolar oldu

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 9 ayda 1 milyar 958 milyon 864 bin 396 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:10
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        Batı Akdeniz'in 9 aylık ihracatı 1 milyar 958 milyon dolar oldu
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        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 9 ayda 1 milyar 958 milyon 864 bin 396 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında Batı Akdeniz'den ihracatın 217 milyon 584 bin 571 dolar olduğunu belirtti.

        Bölgeden gerçekleşen ihracatın aylık bazda yüzde 12,11 arttığını, toplamda ise yüzde 1,35 artış gerçekleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den eylülde en fazla ihracatın maden ve metaller sektöründe yaşandığını ifade etti.

        Listenin ikinci sırasında yaş meyve sebze sektörünün yer aldığına değinen Çavuşoğlu, "Bu sene ihracat rakamlarını rekorlar kırarak artıran yaş meyve sebze sektörü, eylülde yüzde 31,03 artışla 47 milyon 19 bin 723 dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz ise yüzde 26,24 oranında artış ve 29 milyon 914 bin 388 dolar ihracatla listenin üçüncü sırasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

        Eylülde en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada Rusya, dördüncü sırada ise Almanya'nın bulunduğunu aktardı.

        - En fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi

        Bölgenin 9 aylık ihracat rakamlarına da değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgemizden 9 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörümüz ihracatını yüzde 27,68 artırarak 624 milyon 444 bin 97 dolara ulaştırdı. Yaş meyve sebze sektörünün ihracatını yıl sonunda 800 milyon doların üzerine taşıyarak, 1 milyar dolara yaklaştırması bekleniyor. Maden ve metaller sektörü ise yüzde 12,14 gerileme ile 9 aylık dönemde 355 milyon 807 bin 856 dolar ihracat gerçekleştirdi. Üçüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüzün 9 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 5,42 oranında artarak, 238 milyon 316 bin 596 dolar oldu."

        Çavuşoğlu, 9 aylık dönemde en fazla ihracatın, yüzde 27,22 artış ve 177 milyon 781 bin 335 dolarla Çin'e yapıldığını belirterek, yüzde 18,27 ihracat artış ve 175 bin 851 bin 498 dolarla Almanya'nın ikinci, yüzde 22,39 artış ve 160 milyon 587 bin 919 dolarla Rusya'nın üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

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